ترتيب دوري محمد بن سلمان .. #الهلال في القمة والفتح بخطر

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمس السبت، حيث فاز الفيصلي على العدالة بثلاثية مقابل هدف، بينما فاز الحزم على ضمك برباعية دون رد وانتصر الرائد على الفيحاء بثنائية دون رد.

وبعد نهاية مباريات الجولة الخامسة، نجح نادي الهلال في الحفاظ على صدارته لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، أما النادي الفيصلي فيتواجد في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

ويحتل الوحدة المركز الثالث برصيد تسع نقاط، بينما جاء الأهلي رابعًا برصيد ثماني نقاط والنصر في المركز الخامس.

وكانت لقاءات الجولة الخامسة من الدوري انطلقت الخميس الماضي بفوز أبها على الاتفاق، بينما فاز الهلال على التعاون بثنائية مقابل هدف.

وشهد يوم الجمعة الماضي ثلاث مباريات، حيث فاز الاتحاد على الشباب وتعادل الأهلي مع النصر بينما فاز الوحدة على الفتح.

واختُتمت الجولة الخامسة بثلاثة لقاءات أمس السبت حيث لعب الفيصلي ضد العدالة وواجه الحزم نادي ضمك بينما لعب الرائد مع الفيحاء.

ويُعد نادي الفتح في موقف صعب ولا يُحسد عليه حيث يحتل المركز السادس عشر والأخير في جدول الترتيب برصيد صفر من النقاط، وذلك بعد خسارته للجولة الخامسة على التوالي في الدوري.