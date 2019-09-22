ترتيب دوري محمد بن سلمان .. الهلال في القمة والاتحاد والنصر بحاجة لهمّة

المواطن - محمد سمعه

تحت شعار “همة حتى القمة” انتهت مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمس السبت.

ويذكر أن مباريات الجولة الرابعة كانت انطلقت بداية من الخميس 19 سبتمبر بمباراة الشباب وضمك والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ثم تم استكمال المباريات الجمعة 20 سبتمبر، حيث فاز العدالة على أبها وفاز الوحدة على الفيحاء، وسقط النصر في فخ الخسارة أمام نادي الحزم بهدف نظيف.

واختُتمت مباريات الجولة الرابعة بفوز الفيصلي على الاتفاق وفوز الأهلي على الفتح، ثم تفوق الهلال الكبير على الاتحاد بثلاثية مقابل هدف.

ولم تُلعب مباراة الرائد والتعاون لتأجيلها حيث تُقام في نوفمبر المقبل.

ويحتل نادي الهلال حاليًا صدارة الدوري السعودي برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن نادي الفيصلي صاحب المركز الثاني.

أما النصر فيتواجد في المركز الخامس برصيد سبع نقاط، بينما يحتل الاتحاد المركز الرابع عشر برصيد ثلاث نقاط.

ويحتاج كل من النصر والاتحاد إلى الاستفاقة في الجولات المقبلة من بطولة الدوري أملًا في التنافس على التواجد في المربع الذهبي والتأهل لبطولة دوري أبطال آسيا في الموسم بعد المقبل.

وكان المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا مدرب الاتحاد، أبدى حزنه الشديد تجاه مطالبة الجمهور الاتحادي بإقالته من تدريب العميد بعد الخسارة بثلاثية أمام الهلال.