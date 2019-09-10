المواطن - مروة نبيل

بدأ الأخضر مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بالتعادل الإيجابي ضد اليمن، ليحتل المركز الرابع في ترتيب مجموعة السعودية برصيد نقطة واحدة.

وانتهت مباراة السعودية ضد اليمن التي أُقيمت على إستاد البحرين الوطني، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب.

ترتيب مجموعة السعودية:

وجاء ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022 كالتالي؛ منتخب سنغافورة الأول لكرة القدم في الصدارة برصيد 4 نقاط من مباراتين، يليه المنتخب الفلسطيني الذي حصد 3 نقاط من مواجهتين أيضًا.

وحل منتخب اليمن الأول لكرة القدم ثالثًا في ترتيب مجموعة السعودية ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2022 برصيد نقطتين من مباراتين، فيما يقع الأخضر في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة من لقاء واحد فقط.

ويتذيل منتخب أوزباكستان الأول لكرة القدم ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بدون نقاط، علمًا بأنه خاض مباراة واحدة فقط حتى الآن.

تصفيات كأس العالم:

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره السنغافوري، في العاشر من شهر أكتوبر المقبل، في ثاني مبارياته ضمن مواجهات المجموعة الرابعة في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراته ضد سنغافورة، لحصد أول ثلاث نقاط في تصفيات كأس العالم 2022.