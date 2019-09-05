تركي آل الشيخ: محتوى حسابات هيئة الترفيه “جاب لي صداع”

المواطن - الرياض

عبّر المستشار في الديوان الملكي، تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه عن عدم رضاه عن المحتوى الذي يتم تقديمه عبر حسابات الهيئة على مواقع التواصل.

ودعا آل الشيخ إلى تقديم محتوى جيد وجديد اعتبارًا من الأحد المقبل.

وقال آل الشيخ : “لقد صبرت كثيرًا على حسابات هيئة الترفيه وعيشها في السوشيال ميديا .. أنا وأنا رئيس هيئة الترفيه المحتوى اللي يحطونه جابلي صداع “.

وتابع : لذلك أطلب منهم بشكل عاجل إيقاف الحسابين مؤقتًا وإعادة التغريد اعتبارًا من يوم الأحد بمحتوى يوصل فكر الترفيه الحقيقي ويعكس مدى ما وصلنا إليه!