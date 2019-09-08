تركي العجمة يعود لـ برنامج كورة في انطلاقة الموسم الجديد

المواطن - الرياض

يعود الإعلامي الرياضي الشهير تركي العجمة إلى بيته ومنبره الإعلامي شبكة قنوات روتانا وتحديدًا روتانا خليجية، ليقدم موسمًا جديدًا يحمل خصوصية كبيرة من برنامج “كورة” ضمن دورة البرامج الجديدة لقناة روتانا خليجية.

ويقدم العجمة البرنامج الحواري-الرياضي الأول في المملكة والذي يتناول القضايا الشائكة على الساحة الرياضية، على مدار خمس حلقات في الأسبوع، فيما يشاركه في التقديم الإعلامي تركي الشديد، والذي يقدم حلقتين أسبوعيًا، وذلك ضمن الموسم الجديد من البرنامج والذي ينطلق الثلاثاء القادم في الـ 10 من سبتمبر بشكل يومي على شاشة روتانا خليجية في تمام الساعة 11:30 مساءً.

وصرح الإعلامي تركي العجمة أن الموسم العاشر من “كورة” يتضمن العديد من المفاجآت الضخمة التي ستنال إعجاب ومتابعة الجمهور، والفقرات المفيدة التي تسهم في رفع الوعي الرياضي والكروي، بجانب الفقرات المعتادة والحوارات الخاصة والحصرية مع رؤساء الأندية والمسؤولين عن الرياضة السعودية.

وأعرب العجمة عن تمنيه أن يواصل الموسم الجديد من البرنامج سلسلة النجاحات التي حققها “كورة” خلال السنوات العشر الماضية؛ لاسيما مع الدعم الكبير من القائمين على قناة روتانا خليجية، والتجديد المستمر للبرنامج ليكون دائمًا منبر ونافذة عشاق الساحرة المستديرة في المملكة على أحدث الأخبار والتغطيات واللقاءات من كافة الملاعب.

ويتضمن البرنامج في موسمه الجديد، العديد من الفقرات ويستعرض أبرز الأحداث الكروية الساخنة ‏في الشارع الرياضي السعودي والعالمي، كما سيقدم تغطية شاملة وتحليلات ورؤى نقدية معمقة عن أحداث ومنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وبطولة دوري أبطال آسيا وغيرها.

إضافة إلى كل ذلك، سيعرض “كورة” أهمّ الأخبار الرياضة المحلية، ويناقش أهم القضايا من خلال تحليل المستجدات الخاصة بالملاعب واللاعبين وإدارات الأندية والاتحاد السعودي وهيئة الرياضة.

كما يستضيف العجمة والشديد في حلقات الموسم الجديد من منبر الكورة السعودية الأول “كورة”، باقة من أشهر النقاد والمحللين والإعلاميين ‏الرياضيين في المملكة، ومنهم؛ عبدالعزيز السويد، وعبدالله القحطاني، وأحمد المصيبيح، وماجد التويجري، ومحمد الصدعان.

فيما يستضيف البرنامج عددًا كبيرًا من نجوم الكرة والمدربين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، كما يعد البرنامج بلقاءات خاصة وحصرية مع أسماء لامعة من رؤساء الأندية والمسؤولين عن الرياضة في المملكة. ‏