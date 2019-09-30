تشافي: #الهلال من أفضل فرق آسيا

المواطن - مروة نبيل

أشاد المدير الفني لفريق السد القطري، الإسباني تشافي هيرنانديز، بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مؤكدًا أنه واحد من أفضل الفرق في آسيا.

وعلق المدرب الإسباني على مباراة السد ضد الهلال المرتقبة، قائلًا: “نعرف قوة نادي الهلال جيدًا، وفي رأيي هو أحد أفضل الفرق في آسيا، ولديه مجموعة رائعة من اللاعبين الأجانب”.

وتابع تشافي تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السد ضد الهلال قائلًا: “ولديهم لاعبون سعوديون أيضًا مميزون، وأغلبهم يلعبون في المنتخب، لكننا مستعدون وواثقون من إمكانياتنا”.

ويلعب السد القطري ضد الهلال على ملعب “جاسم بن حمد” في الدوحة، مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.