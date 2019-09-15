تشافي: مباراة #النصر صعبة ونعلم قوة نجومه

المواطن - مروة نبيل

أكد الإسباني تشافي هيرنانديز على صعوبة مباراة السد ضد النصر الآسيوية، مشيدًا في الوقت ذاته بإمكانيات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي.

ويلعب السد ضد النصر على ملعب جاسم بن حمد الدولي، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف.

السد ضد النصر:

وتحدث تشافي عن مباراة السد ضد النصر قائلًا: “نحن سعداء بالتواجد في هذه المرحلة، ونحن جاهزون لهذه المنافسة، ولا شك أن المواجهة أمام النصر ستكون صعبة، فنحن نعرفه جيدًا ونقدر حجم الصعوبات التي تنتظرنا في هذا اللقاء”.

وتابع المدير الفني الإسباني تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السد ضد النصر قائلًا: “أشعر بالتفاؤل؛ لأننا سنخوض المباراة على ملعبنا ووسط جمهورنا وسندافع عن حظوظنا في التأهل”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “بدأنا الموسم بصورة جيدة للغاية، وأنا سعيد بالمستوى الذي يقدمه الفريق، وقد تحضرنا لهذه المواجهة بطموحات كبيرة ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في تحقيق الفوز الذي يمنحنا بطاقة التأهل والعبور للدور قبل النهائي”.

وأضاف: “هناك ضغط على الجميع وليس فقط على الفريق السداوي، وقد تحضرنا لها بالشكل المناسب خلال الفترة الماضية، ونعلم أن النصر لديهم عناصر قوية للغاية مثل عبدالرزاق حمد الله وجوليانو، ولكننا نمتلك العناصر الجاهزة القادرة على تقديم المستوى المطلوب”.

وشدد تشافي على جاهزية لاعبه أكرم عفيف لمباراة السد ضد النصر وسيشارك بها، وتابع: “عدم مشاركته مع المنتخب أمر آخر، فهو لاعب محترف ويتميز معنا بالأخلاق العالية والفريق يحتاج لجهوده كثيرًا أمام النصر”.