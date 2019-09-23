تشافي يُلمح برغبته في تدريب برشلونة

المواطن - محمد سمعه

ألمح تشافي هيرنانديز نجم نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق إلى رغبته في تدريب البارشا خلال الفترة المقبلة.

ويقدم نادي برشلونة حاليًا أداءً سيئًا تحت قيادة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي حيث كانت الخسارة الأخيرة من نادي غرناطة أول أمس السبت في الدوري الإسباني.

وتحدث تشافي لـ Ara قائلًا: لا أعلم متى سأكون مدربًا لـ برشلونة ولكن الشيء الوحيد الذي يُقلقني هو التعلم من أخطائي من أجل الفوز بالبطولات ومن أجل ما هو مقبل.

وأضاف تشافي: لن تكون مشكلة بالنسبة لي إذا قمت بتدريب نجوم برشلونة مثل ميسي وبيكيه ولويس سواريز، وإذا اقتنع ميسي على سبيل المثال بقدراتك التدريبية فسيكون ساحرًا بالنسبة لك في برشلونة لما يمتلكه من سرعة كبيرة.

ويُدرب تشافي حاليًا نادي السد القطري المتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا على حساب نادي النصر.