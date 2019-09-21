تشكيل #الاتحاد استعدادًا لـ مباراة #الهلال

المواطن - محمد سمعه

أعلن المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، المدير الفني لـ الاتحاد عن تشكيلة العميد، استعدادًا لمواجهة الهلال في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء تشكيل الفريق الاتحادي مكونًا من:

فواز القرني، زياد الصحفي، سعود عبدالحميد، مروان داكوستا، منصور الحربي، كريم الأحمدي، عبدالله المالكي، إيمليانو فيتشيو، كارلوس فيلانويفا، رومارينيو، ألكسندر بريجوفيتش.

وتواجد في قائمة الاحتياط لنادي الاتحاد كل من: عساف القرني، حمدان الشمراني، عبدالمحسن فلاتة، عمار الدحيم، عبدالله العمار، خالد السميري، عبدالرحمن العبود، عبدالعزيز العرياني، هارون كمارا.

ويعيش المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، مدرب نادي الاتحاد، فترة صعبة للغاية؛ وذلك بسبب النتائج السلبية التي تعرض لها العميد بالفترة الأخيرة.

وكان نادي الاتحاد خسر من نادي ضمك في الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ثم ودع دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء الماضي على يد الهلال.

وستكون مواجهة الهلال اليوم في الجولة الرابعة من الدوري الفرصة الأخيرة لسييرا؛ وذلك من أجل الحفاظ على منصبه كمدير فني للاتحاد؛ حيث إن الخسارة أو التعادل قد تُقرب سييرا من مغادرة العميد في ظل عدم تحمل الجمهور الاتحادي لأي نتيجة سلبية أخرى قد تحدث.