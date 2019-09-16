تشكيل العالمي لـ مباراة #النصر والسد

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر تشكيلة العالمي لخوض مباراة النصر والسد القطري المقرر إقامتها اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وجاءت تشكيلة أصفر العاصمة لـ مباراة النصر والسد مكونة من:

في حراسة المرمى: برادلي جونز، عوض خميس، عبدالله مادو، عمر هوساوي، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، عبدالرحمن الدوسري، نور الدين أمرابط، جولليانو، فهد الجميعة، عبدالرزاق حمدالله.

وتواجد في قائمة احتياطي العالمي لـ مباراة النصر والسد كل من: وليد عبدالله، عبدالعزيز الجبرين، فراس البريكان، خالد الغوينم، حمد المنصور، عبدالإله العمري، عبدالرحمن العبيد.

وكانت مباراة النصر والسد في جولة الذهاب انتهت بفوز العالمي بثنائية مقابل هدف، في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ويطمح العالمي للعبور إلى دور الأربعة في بطولة دوري أبطال آسيا من خلال مباراة النصر والسد، وذلك من أجل المنافسة على نيل اللقب الآسيوي للمرة الأولى في تاريخه.

وحقق أصفر العاصمة أرقامًا مميزة في دوري أبطال آسيا، قبل مباراة النصر والسد، حيث لم يتعرض العالمي للخسارة في آخر 7 مباريات في البطولة الآسيوية.

كذلك لم الفريق العاصمي خلال آخر 3 مباريات خاضها خارج ملعبه قبل مباراة النصر والسد اليوم، وبهذه الأرقام نجح أصفر العاصمة في أن يُحقق أفضل سلسلة له في تاريخ دوري أبطال آسيا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر تويتر فيديو من وصول المدافع البرازيلي برونو أوفيني لاعب النصر السابق إلى مقر إقامة العالمي في قطر، وذلك من أجل تحفيز نجوم أصفر العاصمة على الفوز والعبور في مباراة النصر والسد في البطولة الآسيوية.

وأكد برونو أوفيني مدافع نادي النصر السابق، أنه سيدعم العالمي في مباراة النصر والسد في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.