تشيلسي ضد ليفربول .. لقاء الجريحين في الدوري الإنجليزي

المواطن - محمد سمعه

تنطلق اليوم مباراة تشيلسي ضد ليفربول ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020.

وستُقام مباراة تشيلسي ضد ليفربول في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ستامفورد بريدج في مدينة لندن الإنجليزية.

ويذكر أن مباراة تشيلسي ضد ليفربول ستشهد مواجهة نارية بين الفريقين خاصة أن كلاً منهما يسعى للعودة إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة في الجولة الأولى بمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في الأسبوع الماضي.

وقبل إقامة مباراة تشيلسي ضد ليفربول، كان تشيلسي خسر من فالنسيا الإسباني في إنجلترا بهدف دون رد، بينما خسر ليفربول من نابولي الإيطالي في إيطاليا بثنائية نظيفة.

جدير بالذكر أن مباراة تشيلسي ضد ليفربول في السوبر الأوروبي 2019، كانت أُقيمت بين الفريقين على ملعب فودافون آرينا معقل نادي بيشكتاش التركي في مدينة إسطنبول التركية في الرابع عشر من شهر أغسطس الماضي، وانتهى اللقاء بفوز ليفربول بركلات الجزاء الترجيحية وحصده للقب السوبر الأوروبي بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدفين لكل فريق.

سجل الأهداف الأربعة في لقاء تشيلسي ضد ليفربول بالوقت الأصلي كل من السنغالي ساديو ماني هدفين للريدز، وأحرز الفرنسي أوليفيه جيرو والإيطالي جورجينيو هدفي تشيلسي في شباك الريدز.

وكانت آخر مباراة تشيلسي ضد ليفربول أُقيمت بين الفريقين في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي، انتهت بفوز الريدز بثنائية دون رد في ملعب الأنفيلد أحرزها كل من ماني والمصري محمد صلاح.