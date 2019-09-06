تصحيح الأخطاء شعار الأخضر قبل مواجهة اليمن

المواطن - محمد سمعه

سيركز المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم على تصحيح الأخطاء التي ظهرت من لاعبي الأخضر خلال مباراة مالي الودية أمس الخميس.

وكانت أبرز أخطاء الأخضر أمام مالي، هي ترك المساحات الكافية للمنافس من أجل صناعة الفرص الهجومية، حتى تمكن منتخب مالي من استغلال المساحات في الشوط الأول ليُسجل هدفه في الدقيقة الـ38 من عمر الشوط الأول في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

كذلك سيركز رينارد على تحقيق مزيد من التأمين الدفاعي والعمل على ربط خطوط الأخضر بشكل أفضل لصناعة الهجمة بشكل سريع ومميز أملًا في تحقيق الفوز على المنتخب اليمني يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

أبدت الجماهير السعودية عدم رضاها على أداء منتخبها أمس أمام مالي، حيث وصف الكثيرون اللعب بأنه كان عشوائيًا.

واتجهت الجماهير للتعليق على أداء الأخضر عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” حيث قال مقيم المدربين: “المنتخب السعودي يعود لوضعه الطبيعي مع هيرفي رينارد، وهو اللعب العشوائي وإرجاع الكرة للخلف عند الضغط، هذا مستوى لاعبي الأخضر بعد رحيل الداهية بيتزي”.

أما أبو ضاري بطل الدوري الـ17 فقال: “نشتاق لـ مارفيك”.

وقال حميدان بعد التعادل مع مالي: “مستوى هزيل وسيئ واختيار اللاعبين أسوأ، الميزة الوحيدة فقط هو وجود المهاجم الحمدان، كنو والدوسري رغم سوء مستواهم لعبوا المباراة كاملة تقريبًا؟ لماذا؟ أين نواف العابد أفضل لاعب سعودي؟