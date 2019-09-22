تصرف أنقذ نادي الاتحاد من نتيجة كارثية أمام #الهلال

المواطن - محمد سمعه

فشل نادي الاتحاد في أن يقدم الأداء المنتظر منه بالأمس أمام نادي الهلال في كلاسيكو الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث فاز الهلال بثلاثية مقابل هدف.

وخطط المدرب الروماني رازفان لوسيسكو مدرب الهلال بذكاء لمفاجأة نادي الاتحاد عن طريق الدفع بلاعبين لديهم ميول هجومية حتى يُسببوا إرهاقًا مكثفًا لمدافعي نادي الاتحاد من الناحية اليمنى والناحية اليسرى.

وقام لوسيسكو بالدفع بكل من السوري عمر خربين والفرنسي غوميز مع وجود كل من البرازيلي كارلوس إدواردو والبيروفي كاريلو لتدعيم خربين وغوميز وعلى الأطراف متواجد ياسر الشهراني ومحمد البريك للضغط على مدافعي نادي الاتحاد.

أسفرت مفاجأة لوسيسكو عن إحراز الهدف الأول للهلال بطريقة جميلة في شباك نادي الاتحاد بعد تعاون رائع بين ياسر الشهراني وإدواردو ليُنهي الأخير التعاون ويُحرز الهدف الأول عن طريق كرة مقصية جميلة بقدمه اليسرى.

وسجل إدواردو الهدف الثاني، وكان الهلال قريبًا من إحراز الهدف الثالث والرابع في الشوط الأول بسبب الضغط الهجومي، لكن نادي الاتحاد نجا من نتيجة كارثية بعدما تمكن البرازيلي رومارينيو من إحراز الهدف الأول للعميد قبل نهاية الشوط الأول بـ14 دقيقة وهو ما قام بتهدئة اللعب بين الفريقين في الشوط الأول.

وأبدى التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني لـ نادي الاتحاد حزنه الشديد وذلك بسبب انتقاد الجماهير الاتحادية له ومطالبتهم بإقالته، عقب الخسارة من الهلال أمس في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان سييرا تحدث بعد مباراة الهلال قائلًا: أنقذت نادي الاتحاد من الهبوط في الموسم الماضي، والآن يُطالبون بإقالتي، حقيقة أشعر بالصدمة.

وأضاف سييرا: أنا لا أستحق تلك المعاملة من جماهير نادي الاتحاد، أنا محبط بسبب معاملتهم لي، وأخيرًا قرار إقالتي بيد الإدارة.

بالطبع تصريحات سييرا ستُغضب فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد خاصة أن الجمهور لم يتحمل الخسارة أمام الهلال وكان يُمني النفس بالثأر من الزعيم بعد إقصائه لـ نادي الاتحاد من ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء الماضي.