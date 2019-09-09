تصرف دي خيا يُقربه من مغادرة مانشستر يونايتد

المواطن - محمد سمعه

أوضحت تقارير صحافية بريطانية أن الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أخبر أصدقاءه بأنه رفض عرضًا من اليونايتد بتجديد عقده مقابل الحصول على راتب أسبوعي قدره 350 ألف جنيه إسترليني.

وقالت صحيفة THE SUN البريطانية إن دافيد دي خيا ينوي إنهاء عقده مع مانشستر يونايتد في صيف عام 2020 والرحيل بالمجان لأي ناد آخر بعد نهاية الموسم الجاري.

ويرغب دي خيا في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، وذلك بسبب عدم منافسة الشياطين الحمر على نيل الألقاب الكبرى سواء في إنجلترا أو في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.

قالت صحيفة الإكسبريس البريطانية إن نادي يوفنتوس يود فتح محادثات مع مسؤولي مانشستر يونايتد وذلك من أجل التعاقد مع دي خيا في صيف 2020.

وكان دافيد دي خيا الذي ينتهي عقده في عام 2021، رفض تجديد عقده مع مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة، ويبحث عن الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر في أقرب فرصة ممكنة.

ويُذكر أن دي خيا تعرض لانتقادات قاسية من جماهير مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة، وذلك بعد تسببه في خسارة الشياطين الحمر من نادي كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

انضم دي خيا لـ صفوف مانشستر يونايتد في عام 2011 قادمًا من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.