تصرف يهدد #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

مرّ النادي الأهلي بفترة صعبة مؤخرًا، وذلك بعد خروج الفريق من دور ثمن النهائي بـ بطولة دوري أبطال آسيا أمام نادي الهلال، بالإضافة لتعادله في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام نادي العدالة.

انتقد الإعلامي أحمد الشمراني إعلاميي النادي الأهلي، بسبب عدم دعمهم للفريق، موضحًا أن تصرفهم يُهدد الفريق الأهلاوي خلال المرحلة القادمة.

وغرد أحمد الشمراني عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: “معيب أن يتم ضرب الأهلي من إعلام ينتمي له، ومُحزن أن يُبرر ذلك على أنه نقد ومُحبط استمرار الوضع على ما هو عليه”.

وأضاف الشمراني: “إذا كنتم لا تحبون فلانًا أو فلانًا فهذه مشكلتكم وليست مشكلة الأهلي، وإن أحببتم فلانًا أو فلانًا فهذا أمر شخصي لا ذنب للأهلي فيه، سأظل مع المرحلة من أجل الأهلي، نعم الأهلي فقط”.

قالت تقارير صحافية إن مجلس إدارة الأهلي برئاسة أحمد الصائغ فكر في إقالة المدرب برانكو إيفانكوفيتش من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بسبب النتائج السيئة التي يُحققها الأهلي منذ انطلاق الموسم.

تحسنت الأوضاع قليلًا للأهلي بالفوز على الاتفاق في الجولة الثانية من بطولة الدوري، رغم صعوبة خطف النقاط الثلاث، حيث من المنتظر تطوير إيفانكوفيتش لخططه الفنية مع الراقي من أجل تجنب الإقالة.

قال الناقد الرياضي بندر الراشد مُعلقًا على أوضاع الراقي: “مشكلة الأهلي واضحة هي في “اللاعبين”.. وليست في أي شيء آخر”.

معيب أن يتم ضرب الأهلي من إعلام ينتمي له، ومحزن أن يبرر ذلك على أنه نقد، ومحبط إن استمر الوضع على ما هو عليه.

إذا كنتم لا تحبون فلاناً أو فلاناً فهذه مشكلتكم وليس مشكلة الأهلي، وإن أحببتم فلاناً أو فلاناً فهذا أمر شخصي لا ذنب للأهلي فيه.

سأظل مع المرحلة من أجل الأهلي، نعم الاهلي. https://t.co/utoa9xbX7g — احمد الشمراني (@Ahmed_alshmrani) September 1, 2019