تصريح ذكي يُعزز من فرص #الهلال للفوز على التعاون

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الهلال غدًا لمواجهة فريق التعاون، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

وبالطبع ستكون مواجهة الهلال للتعاون، مواجهة خاصة لفريق أزرق العاصمة، والذي يطمح لتحقيق الفوز من أجل الوصول إلى النقطة الثالثة عشرة والانفراد شيئًا فشيئًا بصدارة دوري المحترفين.

وشدد البرازيلي كارلوس إدواردو على أهمية مباراة الهلال ضد التعاون المقبلة، مشيرًا في الوقت ذاته أنهم لا يفكرون في الثأر من سكري القصيم بعد الهزيمة أمامه مرتين نهاية الموسم الماضي.

وقال إدواردو: “استعددنا جيدًا خلال الأيام الماضية ونطمح للظهور بشكل جيد خلال مباراة الهلال ضد التعاون المقبلة.. نعرف صعوبة المواجهة خاصة أنها أمام فريق منظم، قدم أداء جيدًا الموسم الماضي وتغلبوا علينا”.

وتابع تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد التعاون الذي عُقد أمس الثلاثاء، قائلًا: “الظروف تغيرت هذا العام والإعداد مختلف، ولا يوجد في كرة القدم رد ثأر، ونسعى للفوز في كل مباراة بمعزلها”.

تصريح اللاعب إدواردو يدل على ذكاء كبير من لاعبي أزرق العاصمة والذين يدخلون المباراة باعتبارها مباراة هامة في الدوري يجب تحقيق النقاط الثلاث بها، وذلك من أجل البقاء في صدارة الدوري.

وإذا اعتمد الهلال مبدأ الثأر، قد تتحول الأمور بطريقة عكسية ويخسر الهلال المباراة، أو يسقط في فخ التعادل.

ويلعب الهلال مباراته ضد التعاون التي ستُقام، مساء غدٍ الخميس، على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.