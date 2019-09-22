تصريح سييرا يُشعل غضب جمهور نادي الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أبدى التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني لـ نادي الاتحاد حزنه الشديد وذلك بسبب انتقاد الجماهير الاتحادية له ومطالبتهم بإقالته، عقب الخسارة من الهلال أمس في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان سييرا تحدث بعد مباراة الهلال قائلًا: أنقذت نادي الاتحاد من الهبوط في الموسم الماضي، والآن يُطالبون بإقالتي، حقيقة أشعر بالصدمة.

وأضاف سييرا: أنا لا أستحق تلك المعاملة من جماهير نادي الاتحاد، أنا محبط بسبب معاملتهم لي، وأخيرًا قرار إقالتي بيد الإدارة.

بالطبع تصريحات سييرا ستُغضب فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد خاصة أن الجمهور لم يتحمل الخسارة أمام الهلال وكان يُمني النفس بالثأر من الزعيم بعد إقصائه لـ نادي الاتحاد من ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء الماضي.

وبعد نهاية مباراة الهلال بالأمس، انفجرت جماهير نادي الاتحاد من الغضب الشديد وطالبوا إدارة أنمار الحائلي عبر تويتر بإقالة سييرا وطرده من النادي بسبب إصراره على بعض اللاعبين الذين لا يقدمون أي شيء للعميد في المباريات الأخيرة.

وقال حساب يحمل اسم عبدالعزيز عبر تويتر: “لاعبون كبار وما يقدرون يلعبون مباراة كاملة لـ نادي الاتحاد، البيشي برة القائمة، في أحد مهزوم يطلع مهاجم ويدخل ظهير أو مدافع؟! من بعد المباراة هذي لازم ينطرد سييرا”.

وطالب جيدو بإقالة سييرا قائلًا: بسرعة متى تغريدة إقالة مدرب نادي الاتحاد؟!.

وكان الهلال نجح في الفوز على نادي الاتحاد بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة نادي الاتحاد والهلال بتقدم أزرق العاصمة بثنائية مقابل هدف.

وتقدم الهلال بالهدف الأول عبر كارلوس إدواردو في الدقيقة الخامسة عشرة، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والعشرين، ثم نجح رومارينيو في تقليص الفارق وإحراز الهدف الأول لـ نادي الاتحاد بعد مراوغة مميزة في الدقيقة الحادية والثلاثين.

وفي الشوط الثاني، سجل الإيطالي سيباستيان جيوفنكو الهدف الثالث لأزرق العاصمة في شباك نادي الاتحاد.