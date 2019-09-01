تصريح عمر خربين يكشف المستور

المواطن - محمد سمعه

قدم المهاجم السوري عمر خربين أداءً أكثر من رائع بالأمس خلال مباراة الهلال والرائد في الجولة الثانية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

ونجح عمر خربين في إحراز هدفين لنادي الهلال، في مباراة انتهت بفوز أزرق العاصمة على الرائد بخماسية دون رد.

تحدث عمر خربين بعد مباراة الهلال والرائد قائلًا: كنت سأحزن إذا رحلت عن الهلال وسعيد للغاية لأنني مستمر مع أزرق العاصمة.

وأضاف عمر خربين: رحيلي عن الهلال كان سيكون لأسباب شخصية وليس لأسباب فنية، ولكن الله عز وجل حل الأمر بفضله وأصبحت مستمرًا مع الهلال.

كشف تصريح عمر خربين المستور حول حقيقة شعوره بالمضايقة في الهلال للرحيل، بعد انتشار شائعات حول هذه الجزئية مؤخرًا لكن اللاعب أكد أنه أمر شخصي بعيد عن النادي كان سيُسبب له الرحيل.

بقاء عمر خربين لا شك فرصة جيدة للهجوم الهلالي، حيث سيُشكل اللاعب السوري ثنائيًا هجوميًا قويًا مع الفرنسي بافتيمبي غوميز وخلفهم الساحر البرازيلي كارلوس إدواردو.

وكان عمر خربين لعب في النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع نادي بيراميدز المصري وقدم مستويات جيدة في الدوري المصري ثم عاد بعد ذلك لـ الهلال في صيف العام الجاري.

حمد الدبيخي:

تصريح عمر خربين يوحي بشيء .. وتمنيت أن يكون ضمن قائمة #الهلال الآسيوية بدلاً من جانغ هيون سو#الديوانيه pic.twitter.com/oPSKXwDEJq — KSA SPORTS (@riyadiyatv) August 31, 2019

ويذكر أن الناقد الرياضي حمد الدبيخي كان تحدث عن رأيه في تصريحات عمر خربين قائلًا: تصريحه يُوحي بشيء، ووجوده في القائمة الآسيوية كان أفضل من تواجد الكوري الجنوبي جانج هيون سو.

من ناحية أخرى، قال السوري فجر إبراهيم المدير الفني للمنتخب السوري الأول لكرة القدم في شهر يونيو الماضي إنه لن يتم استدعاء اللاعب عمر خربين مهاجم نادي الهلال للمنتخب السوري مجددًا خلال فترة تواجده كمدرب.

وتحدّث فجر إبراهيم قائلًا: عمر خربين لن يتم استدعاؤه طالما أنا موجود في المنتخب السوري.

وكان فجر إبراهيم مدرب منتخب سوريا الأول لكرة القدم قرّر استبعاد نجم نادي الهلال عمر خربين بشكل نهائي من صفوف نسور قاسيون، لأسباب انضباطية.

النجم عمر خربين :

نادي #الهلال بيتي وصعب أفارق بيتي

وسبب محاولة ابعادي مو فنيه كانت شخصيه والحمدلله اني استمريت بالهلال ! حسبي الله ونعم الوكيل

#الهلال_الرايد pic.twitter.com/vupftrv4FE — ‏محمد الهلالي (@hfc_1m1) August 31, 2019