تصريح يُثير دهشة وغضب الهلاليين

المواطن - محمد سمعه

قال عبدالله بن زنان المتحدث السابق لنادي النصر، أن الأربعة الكبار في كرة القدم السعودية هم النصر والاتحاد والأهلي والشباب مستبعدًا فريق الهلال من القائمة.

وتحدث عبدالله بن زنان لـ برنامج الدوري مع وليد قائلًا: خالد البلطان رئيس الشباب رجل ذكي ومُشاغب، وهو يقول إن الشباب يحاول يكون من الكبار، لكن الشباب كبير بالفعل فهو من الـ4 الكبار بعد النصر والاتحاد والأهلي.

وأضاف عبدالله بن زنان: لم أذكر الهلال لأنه فرع من نادي الشباب وتابع له.

أثار التصريح غضب فئات عريضة من الجماهير الهلالية عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” حيث قال الكثيرين منهم كيف لا يُوجد الهلال بين كبار الكرة السعودية وهو يملك 58 بطولة، ونال لقب دوري أبطال آسيا مرتين، بينما لم يتمكن النصر من الفوز بلقب دوري الأبطال الآسيوي من قبل.

ويذكر أن النصر كان تُوج بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي، وذلك بفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال والذي احتل المركز الثاني.

كما أن فوز النصر على الهلال بثلاثية مقابل هدفين في لقاء الدور الثاني من الموسم الماضي في الدوري كان له مفعول السحر وساهم في فوز أصفر العاصمة بلقب الدوري.