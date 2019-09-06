تطوير الملاعب يحل الأزمات

المواطن - محمد سمعه

تبحث الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن تطوير بعض من الملاعب التي كان عليها بعض من التعليقات في الفترة الأخيرة.

البداية كانت مع بيان نادي النصر الذي توجه بالشكر إلى هيئة الرياضة بعد تدخلها لحل أزمة ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وكان رئيس هيئة الرياضة قد أصدر توجيهًا عاجلًا بتشكيل فريق عمل لاتخاذ إجراءات عاجلة مع الجهات المعينة؛ لاتخاذ اللازم حول ما تعرض له جمهور النصر من صعوبات في الوصول لمدرجات ملعب الدرة قبل مباراة الوحدة الإماراتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

كما وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة بسرعة اتخاذ ما يلزم لتهيئة مداخل ومخارج ملعب الدرة؛ لضمان وصول الجماهير بكل يسر وسهولة في هذا الاستاد أو الملاعب الأخرى.

كذلك تطرق عبدالعزيز الفيصل للتحدث بالأمس عن ارتفاع درجة الحرارة في ملعب الأمير محمد بن فهد الذي احتضن مباراة السعودية ومالي الودية الخميس.

تحدث عبدالعزيز الفيصل لـ برنامج في المرمى قائلًا: “هناك شكوى من ارتفاع الحرارة في بعض مدرجات ستاد الأمير محمد بن فهد ووقفت على المكان بنفسي ووسط الجماهير وبالفعل هناك مشكلة”.

وأضاف الفيصل: “طلبت من المهندسين العمل على حل مشكلة ارتفاع درجة الحرارة داخل مدرجات ملعب الأمير محمد بن فهد وأعتقد أن المشكلة تكمن في طريقة تدوير الهواء وسنعمل على حلها”.

كذلك اتخذت هيئة الرياضة قرارًا في الفترة الأخيرة بـ إعفاء مدير ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية من منصبه وذلك بسبب وجود قصور ومُلاحظات حول الملعب.

وكانت تقارير صحافية، قالت بأن إدارة ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية أنهت بعضًا من أعمال الصيانة في الملعب حيث سيكون جاهزًا لاستقبال مباراتي الاتحاد وضمك والرائد وأبها في منتصف سبتمبر الجاري.

وركز عبدالعزيز الفيصل في تصريحاته الأخيرة على أن واجب هيئة الرياضة هو تطوير بيئة الملاعب السعودية.