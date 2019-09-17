تطوير تعلق على مقطع سقوط طالب الحافلة

المواطن - الرياض

علقت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، اليوم الثلاثاء، على المقطع المتداول بشأن سقوط طالب بعد تعلقه بإحدى الحافلات المدرسية، بتأكيدها على توفير كافة عوامل الراحة والأمان والموثوقية العالية الطلاب.

وقالت الشركة في بيان لها: “إنه إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي في يوم الأحد بتاريخ 16 / 1 / 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019م، حول سقوط طالب من إحدى حافلات النقل المدرسي في منطقة تبوك، والتي تبيّن أنها تعود لأسطول شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي -الذراع التنفيذية لوزارة التعليم في تطوير قطاع النقل التعليمي والمسؤولة عن إدارته والارتقاء بمستوى جودة خدماته- تؤكّد الشركة حرصها على توفير كافة عوامل الراحة والأمان والموثوقية العالية لأبنائها الطلبة المستفيدين من خدماتها في النقل التعليمي، والمقدّمة لكافة المدارس الحكومية المشمولة بالخدمة في جميع مناطق المملكة ومدنها ومحافظاتها وقراها وهجرها”.

وأضافت الشركة أنّ هذه الحادثة لم ينجم عنها -بفضل الله- أي إصابة أو أذى للطالب، ومن خلال التحقيق مع سائق الحافلة؛ تبيّن أنّه قام بإيصال الطالب إلى منزله برفقة أشقائه وفقاً للمعتاد؛ إلّا أن الطالب عاود اللحاق بالحافلة والتمسّك بغطاء المحرّك من دون علم السائق؛ حيث كان من المفترض أن تقوم أجهزة الاستشعار (الحسّاسات) بإصدار صوت تنبيه من داخل لوحة القيادة لدى السائق إلّا أنّه لم يحدث ذلك بسبب وجود الطالب خارج نطاق الاستشعار (النقطة العمياء).

وتابعت البيان: “تُبيّن الشركة أنها تلتزم بتطبيق أقصى معايير الأمن والسلامة في تنفيذ خدمة النقل المدرسي، والتي من بينها إخضاع سائقي الحافلات لدورات تدريبية في كيفية التصرف أثناء الحوادث الطارئة”.

كما تفيد الشركة أنها تُولي الأمن والسلامة في خدمة النقل التعليمي اهتماماً استثنائياً، من خلال تعزيز إجراءاته وتطبيقها أفضل النماذج العالمية في هذا المجال، فضلاً عن تنظيم الشركة لأنشطة توعوية وإنتاجها أفلاماً قصيرة وكرتونية للتوعية بإجراءات الأمن والسلامة عند استخدام الطلبة والسائقين للحافلات المدرسية.