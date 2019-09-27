تعادل سلبي بين الأهلي والنصر في الشوط الأول بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول بين فريقي الأهلي والنصر، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول من مباراة الأهلي والنصر بعض الفرص الهجومية الخطيرة، من قبل لاعبي الأهلي، حيث أهدر عبدالفتاح عسيري وعمر السومة فرصتين محققتين لإحراز هدفين في شباك برادلي جونز حارس النصر.

وحاول اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله إحراز الهدف الأول للنصر في شباك محمد العويس لكن دون جدوى، في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية للكرة.

وتُقام مباراة الأهلي والنصر اليوم على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وقالت قناة الرياضية السعودية عبر مُراسلها: إن هناك أقوالًا تُشير إلى إمكانية بقاء صالح المحمدي مدربًا بشكل دائم للأهلي في حال فاز على النصر مع تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.