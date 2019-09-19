تعرف على الطرق والمسارات المؤدية لاحتفالات اليوم الوطني بعسير

المواطن - حسن عسيري - أبها

أعلنت اللجنة المنظمة لاحتفالات منطقة عسير بالعيد الوطني الـ89، استعداداتها لانطلاق الفعاليات الرسمية والشعبية والمقرر لتنظيمها يوم الأحد 23 محرم 1441 هـ، الموافق 22 سبتمبر 2019 م في مدينة أبها، ضمن احتفالات الهيئة العامة للترفيه بهذه المناسبة.

وتنظيمًا للأعداد الكبيرة من السيارات والحشود الجماهيرية المتوقع حضورها لمكان الاحتفال على امتداد (4) كلم في الطريق ما بين جامع الملك فيصل وحديقة أبو خيال من الجهة الغربية من الحزام الدائري، حددت اللجنة عددًا من محطات وصول ومغادرة السيارات والحافلات، وهي على النحو التالي:

– القادمون على طريق نهران ستكون مواقف سياراتهم المخصصة في أبها الجديدة رقم 1 ورقم 2، وستكون مواقع وصولهم ومغادرتهم إشارة الرحمة، بينما تم تحديد مواقف السيارات أبها الجديدة رقم 2 والمشهد للقادمين عن طريق السودة، وستكون مواقع وصولهم ومغادرتهم إشارة الرحمة وجامع الملك فيصل.

– أما مواقف سما أبها فقد تم تخصيصها للقادمين عن طريق الطائف والمحافظات الشمالية، وطريق بني مالك وتحدد جامع الملك فيصل موقعًا لوصولهم ومغادرتهم.

– تخصيص مواقف جامعة الملك خالد للقادمين عن طريق الملك فهد والمحافظات الشرقية وسيكون موقع وصولهم ومغادرتهم جامع الملك فيصل.

– وحُدد لسالكي طريق الملك عبد الله والمحافظات الجنوبية مواقف التحلية سابقًا والشؤون الصحية المجاورة لمستشفى عسير؛ وستكون محطة أبو خيال موقعًا لوصولهم ومغادرتهم.

– أما القادمون من الطرق الداخلية لأبها داخل الحزام الدائري خصصت لهم مواقف المجمع الحكومي والأمانة وحُدد ممشى طريق الملك خالد موقعًا لوصولهم ومغادرتهم.

يُذكر أن فعاليات الاحتفال تتوزع على 6 منصات رئيسية بشاشات عرض عملاقة ومسارح تستقبل الفقرات الترفيهية والشعبية؛ إضافة للمسيرات الاستعراضية والعروض التراثية والثقافية والترفيهية، وتقام الاحتفالية احتفاءً بأسر أبطال الحد الجنوبي وتعزيز قيم الاعتزاز والفخر بأبطالنا البواسل بين كافة أبناء الوطن.