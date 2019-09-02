تعرف على مستويات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية بعد استبدالها بالنجوم

المواطن - واس

بدءاً من مطلع شهر سبتمبر 2019 م الجاري تم منع تداول البطاقات القديمة لكفاءة الطاقة (بطاقة النجوم) في الأسواق، واستبدالها بـ (بطاقة المستويات).

وتأتي “البطاقات الجديدة” على شكل (مستويات) بدلاً من (النجوم) وتوضح قدرة الجهاز على ترشيد استهلاك الطاقة، وسيتم تطبيقها على عدد من الأجهزة الكهربائية مثل (المكيفات، الغسالات، النشافات، الثلاجات والمجمدات، سخانات المياه، ومنتجات الإنارة).

وجاءت هذه الخطوة ضمن جهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الذي يعد واحداً من البرامج الحكومية الفاعلة، الذي يقوم على منهجية عمل متكاملة تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات القياسية المحددة للمبادرات التي يطلقها البرنامج؛ بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة، حيث يتشارك في تطبيق هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة “وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الطاقة، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة”.

كما تأتي استجابة لمتطلبات المواصفات القياسية السعودية المحدثة والخاصة بالأجهزة الكهربائية، ولتوحيد شكل وهوية بطاقة كفاءة الطاقة لجميع الأجهزة، حتى يستطيع المستهلك الاطلاع على معدلات كفاءة الطاقة لكل منتج بسهولة ويسر.

الجدير بالذكر أنه منذ مطلع شهر أكتوبر 2018م أُلزم المصنعين والمستوردين بمتطلبات المواصفات القياسية السعودية الخاصة بكفاءة الطاقة التي تضمنت “تغيير وتوحيد” شكل بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة على الأجهزة الكهربائية (المستويات)، وذلك في جميع المصانع والمنافذ الجمركية، على أن يتم منع تداول البطاقات القديمة (النجوم) في الأسواق في الأول من سبتمبر 2019م.