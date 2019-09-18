تعرّف على حكم مباراة #الهلال والسد في دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكم العماني أحمد الكاف لإدارة مباراة الهلال والسد القطري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن موعد مباراتي الهلال ضد السد القطري ضمن منافسات الدور نصف النهائي

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد السد القطري في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري الأبطال 2019، يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر أكتوبر المقبل، على إستاد جاسم بن حمد الدولي في الدوحة.

ويحتضن إستاد جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض “محيط الرعب”، مباراة الهلال ضد السد في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأبطال 2019، يوم الثلاثاء الموافقة 22 من شهر أكتوبر المقبل.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى نصف نهائي دوري الأبطال 2019 على حساب الاتحاد، فيما وصل السد إلى الدور ذاته بعد فوزه على النصر.