تعرّف على موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في La Liga

المواطن - محمد سمعه

كشفت رابطة الدوري الإسباني عن موعد لقاء الدور الأول بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني لموسم 2019-2020.

وذكر الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر تويتر، أن لقاء الدور الأول بين برشلونة وريال مدريد سيُقام يوم 26 أكتوبر، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الليجا على ملعب الكامب نو.

وستنطلق المباراة في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت المملكة، بينما تُقام المباراة في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت إسبانيا على ملعب الكامب نو في مدينة برشلونة.

من ناحية أخرى، نجا المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة من خطر الإقالة ولو بشكل مؤقت، وذلك بعدما تمكن البارشا من الفوز أمس الثلاثاء في لقاء برشلونة ضد فياريال ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2019-2020.

وسجل هدفي البارشا في لقاء برشلونة ضد فياريال كل من الفرنسي أنطوان جريزمان والبرازيلي أرثر ميلو، بينما سجل لـ فياربال، اللاعب الإسباني سانتي كازورلا.

وكانت تقارير صحافية قالت قبل إقامة مباراة برشلونة ضد فياريال: إن فالفيردي ستتم إقالته بشكل فوري في حال خسر من الغواصات الصفراء، لكن الفوز أبقى عليه ولو بشكل مؤقت.