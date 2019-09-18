تعرّف على نتائج مباريات الأربعاء بـ دوري أبطال أوروبا

تعرّف على نتائج مباريات الأربعاء بـ دوري أبطال أوروبا

2019/09/19
الساعة 12:58 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

انتهت مباريات الأربعاء، في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، بمفاجآت من العيار الثقيل.

البداية كانت مع كلوب بروج بتعادله السلبي مع نادي غلطة سراي التركي، بينما تعادل أوليمبياكوس اليوناني مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي بهدفين لكل فريق.

أما يوفنتوس الإيطالي ففشل في الحفاظ على فوزه، ليسقط في فخ التعادل أمام أتلتيكو مدريد الإسباني بثنائية لكل فريق.

وفاز فريق لوكوموتيف موسكو الروسي على نادي باير ليفركوزن الألماني بثنائية مقابل هدف، أما بايرن ميونيخ الألماني ففاز على النجم الأحمر الصربي بثلاثية دون رد.

وكانت المفاجأة الأبرز هي سقوط ريال مدريد الإسباني في فرنسا أمام باريس سان جيرمان بثلاثية دون رد، أما نادي أتالانتا الإيطالي فسقط في كرواتيا أمام نادي دينامو زغرب برباعية دون رد.

وفاز مانشستر سيتي الإنجليزي في أوكرانيا على نادي شاختار دونيتسك الأوكراني بثلاثية دون رد.


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