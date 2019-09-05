تعليقات تُربك حسابات #النصر

المواطن - محمد سمعه

أثارت تصريحات ماجد عبدالله نجم النصر والمنتخب السعودي الأسبق، حول إدارة النصر السابقة برئاسة سعود آل سويلم غضب إدارة النصر الحالية برئاسة صفوان السويكت والتي اتجهت للإشادة بمجهودات الإدارة السابقة.

وكان ماجد عبدالله تحدث في تصريحات تلفزيونية قائلًا: “الإدارة غير النصراوية لا تحترم اللاعبين القدامى أصحاب التاريخ.. إدارة السويكت الآن نصراوية وتحترمنا”.

وتابع ماجد عبدالله: “الإدارة في الموسم الماضي، لم تكن ميولها نصراوية، وأنا أدعم الإدارة الحالية لأنها نصراوية وأتعامل معها بصدق، أما الإدارة السابقة فكانت غير نصراوية، لذلك لا أتعامل معها”.

لا شك أن التعليقات التي كشفت الكواليس داخل البيت النصراوي قد تهدد الفريق الذي يسعى للفوز ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الثاني على التوالي بالإضافة إلى المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا خلال الفترة الحالية.

ذكر نادي النصر في بيان رسمي: “يؤكد مجلس إدارة النادي على كامل تقديره واحترامه لكل من عمل في خدمة الكيان في جميع حقباته التاريخية دون استثناء، مثمنًا الجهود المبذولة في ذلك”.

وتابع البيان: “كما يفخر مجلس الإدارة بالعمل العظيم الذي قدمه سعود آل سويلم وفريق إدارته، والذي كان له الأثر البارز في تحقيق الإنجاز الكبير الاستثنائي، وهو لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين”.

وشدد مجلس الإدارة خلال البيان الذي تم نشره عبر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على رفضه بشكل قاطع كل إسقاط أو إساءة تلميحًا كان أو تصريحًا لكل من تشرف بخدمة الكيان.