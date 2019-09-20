تعليقات متباينة حول أهمية إقامة دوري الرديف

المواطن - محمد سمعه

طرحت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم فكرة إقامة دوري الرديف بين الأندية؛ من أجل إعطاء الفرصة للاعبين الذين لا يشاركون بشكل منتظم مع أنديتهم في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت العديد من الأندية رفضت فكرة إقامة دوري الرديف؛ كونها مُرهقة ماليًّا، حيث أبدى كل من الهلال والأهلي والنصر والاتحاد اعتراضهم على إقامة دوري الرديف.

وقال الناقد الرياضي فهد الطخيم: دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى أقوى من الدوري الرديف، والدوري الرديف بدون أي طموح أو هدف.

أما الناقد الرياضي مريح المريح فقال: الدوري الرديف أتمنى أن يكون بطولة مجموعتين وعلى كأس هيئة الرياضة.

بينما أيد الناقد الرياضي تركي الغامدي فكرة إقامة دوري الرديف قائلًا: قرار الدوري الرديف مهم للكرة السعودية وللمنتخبات السعودية.

واتفق الناقد الرياضي محمد الذايدي مع رأي الناقد تركي الغامدي فقال: أنا مع الدوري الرديف إذا تم رفع عدد اللاعبين في الفريق إلى 40 لاعبًا.

وعُقدت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم أول أمس الأربعاء، بمشاركة 14 ناديًا من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ورشة عمل؛ لبحث آلية إقامة دوري رديف للأندية المشاركة بالدوري للموسم الحالي 2019-2020.

وافتتحت الورشة التي أُقيمت في مقر الاتحاد بالرياض بكلمة من تركي السلطان رئيس اللجنة الفنية وعضو مجلس إدارة اتحاد القدم، والذي قام بشرح الأهداف من إقامة دوري الرديف، مؤكدًا أن الورشة عُقدت للتشاور ومعرفة رأي الأندية حول هذا الأمر.