تعليق ساخر يُثير غضب #النصر بعد الخروج الآسيوي

المواطن - محمد سمعه

أبدت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، غضبها الشديد، وذلك بعد تعليق ساخر من قبل أحد البرامج الرياضية على خروج العالمي من دوري أبطال آسيا.

وكان النصر ودع دوري أبطال آسيا بالإقصاء من دور الثمانية على يد نادي السد القطري.

وقال الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل عبر حسابه في تويتر: إدارة نادي النصر فور وصولها أمس مع الفريق بعد نهاية مباراة السد القطري، قامت بطرد مندوب أحد البرامج الرياضية والذي حضر لتغطية وصول البعثة.

وأضاف المريسل: إدارة الفريق في طريقها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد البرنامج، بعد أن أكملت جميع الأدلة التي تدعم شكواها.

وكان الإعلامي وليد الفراج علّق في برنامج “الدوري مع وليد” على خروج النصر الآسيوي قائلًا: ذليتونا وأنتم لم تستطيعوا عبور دور الثمانية.

ويذكر أن السد كان فاز على النصر في قطر بثلاثية مقابل هدف في إياب دور الثمانية بـ دوري أبطال آسيا.

ولم ينجح النصر في التأهل إلى دور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا، إلا في مناسبة وحيدة كانت في عام 1995.