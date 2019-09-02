تعليق مثير بعد خماسية #الهلال

المواطن - محمد سمعه

لا يزال فوز الهلال على نادي الرائد بخماسية نظيفة في الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يُثير التعليقات المثيرة والتي تحمل في طياتها أهدافًا أخرى.

غرد الناقد الرياضي عبد الرحمن السماري عبر تويتر قائلًا: “هذا هو الهلال، هؤلاء هم نجوم الهلال، هذا هو سلمان الفرج، هذه هي انطلاقة الزعيم مع من طلع لهم ريش أمام الهلال، ألف مبروك عودة الزعيم للأربعات والخمسات”.

وتابع السماري: “ومن عندي الهدف الأول هدية لشهود دخنه علشان ما نذكرهم بليلة الهروب الكبير”.

وكان الإعلامي محمد النمري قال في وقت سابق بأن التحكيم ساعد الهلال في الفوز على الرائد فقال عبر حسابه في تويتر: “غوميز، دفع المدافع وبعد الدفع قام بالتمثيل احتياطًا في حال لم تُسجل الكرة هدفًا، حافظ وفاهم الدرس”.

انضم له الناقد الرياضي سعود الصرامي والذي علّق على عدم دفاع إدارة الرائد عن حقوق ناديها قائلًا: “من أهم أعمال إدارة النادي هي الدفاع عن حقوقه، الصمت عن إهدار الحقوق شيء مُزعج لعشاق النادي ويخلق فجوة بين الإدارة ومحبيه”.

وأضاف الصرامي: “الرائد تعرض لقرارات أضرت به في مباراته مع المتصدر”.

#الهلال_الرايد

هذا هو #الهلال

هؤلاء هم نجوم الهلال

هذا هو #سلمان_الفرج

هذه هي انطلاقة #الزعيم مع من طلع لهم ريش أمام الهلال

ألف مبروك بعودة الزعيم للاربعات والخمسات ومن عندي الهدف الأول هدية لشهود دخنه على شان مانذكرهم بليلة الهروب الكبير!#القاهرة — عبدالرحمن السماري (@alsmariABD) August 31, 2019