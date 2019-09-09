تعليمات خاصة لجماهير الأخضر في مباراة السعودية واليمن

المواطن - مروة نبيل

كشف حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تعليمات خاصة لجماهير الأخضر الراغبة في حضور مباراة السعودية واليمن من المدرجات.

السعودية واليمن:

وتُقام مباراة السعودية واليمن على إستاد البحرين الوطني في المنامة، عند الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، في أولى مواجهات الأخضر بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وبطولة كأس آسيا 2023.

وتُعد مباراة السعودية واليمن هي المواجهة الرسمية الأولى التي يخوضها الأخضر، تحت قيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، حيث خاض لقاء وديًّا ضد مالي قبل عدة أيام على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وانتهت بالتعادل الإيجابي.

تعليمات لجماهير الأخضر:

ووجه حساب المنتخب الوطني رسالة إلى الجماهير قبل مباراة السعودية واليمن المرتقبة، وقال: “جماهير الوطن.. ولأن دعمكم وقود الأخضر الحقيقي.. إليكم أبرز التنظيمات الخاصة بدخولكم إلى إستاد البحرين الوطني”.

وأشار إلى أن البوابة رقم 3 في إستاد البحرين الوطني تم تخصيصها لجماهير الأخضر في مباراة السعودية واليمن المرتقبة، كما سيتم توزيع العديد من التذاكر المجانية أمام البوابة.

وأوضح حساب المنتخب الوطني الرسمي على “تويتر”، أن بوابات الإستاد سيتم فتحها عند الساعة 5:30 مساء، وسيكون مقر رابطة جماهير الأخضر في مباراة السعودية واليمن المرتقبة، يمين المنصة الرئيسية.

تسيير حافلات:

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم وناديي القادسية والاتفاق، قد أعلنوا عن تسيير حافلات للعائلات والأفراد من مدينتي الخبر والدمام لدعم الأخضر في مباراة السعودية واليمن، خلال انطلاقته نحو التأهل لنهائيات كأس العالم 2022.