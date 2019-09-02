تعليم حفر الباطن يوجه باستمرار دراسة أبناء القبائل النازحة

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

وجهت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن قادة المدارس بالمحافظة باستمرار دراسة أبناء القبائل النازحة.

وجاء نص الرسالة المرسلة لقادة المدارس كما يلي: “أختي قائدة المدرسة.. وفقها الله، السلام عليكم.. بناء على توجيهات الوزارة نفيدكم باستمرار دراسة الطلاب الوافدين والمقيمين المنتهية إقاماتهم بالمدارس حتى نهاية العام الحالي وفق الآلية السابقة، مع مطالبة أصحاب التأشيرات من اليمنيين والسوريين بالتمديد للعام الحالي. والله يحفظكم ويرعاكم”.

وجاء ذلك بعد مطالبات من القبائل النازحة بدراسة أبنائهم بعد أن تم طردهم من المدارس في أول يوم دراسي.

الجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي بتعليم حفر الباطن، إبراهيم السليمان، صرح إلى “المواطن” قبل أسبوع بأن قبول أبناء القبائل النازحة يتم وفق التعاميم والأدلة المنظمة لذلك، وأنه يتم القبول بعد استكمال أوراقهم النظامية من الجهات ذات العلاقة ، مضيفًا أنه قد تم بالفعل قبول من استكمل أوراقه، وطلب من الباقين استكمال أوراقهم.