تغريدة تكشف الأوضاع داخل #النصر

المواطن - محمد سمعه

تناول بعض من النقاد الرياضيين وضع نادي النصر حاليًا وذلك بسبب تأخر تسليم وتسلم الإدارة، وذلك بعد فوز صفوان السويكت برئاسة العالمي في الانتخابات ولمدة أربع سنوات.

وكتب الناقد الرياضي محمد الذايدي تغريدة كشفت الأوضاع الحالية داخل نادي النصر فقال: سؤال المليون هذا الموسم؟!، متى تتم عملية الاستلام والتسليم من الإدارة السابقة إلى الإدارة الحالية في النصر.

وأضاف محمد الذايدي: جميع الإدارات المنتخبة هذا الموسم تمت فيها عملية الاستلام والتسليم دون أي مشاكل أو مُماطلة، أتمنى ومثلي الكثير من أبناء الوسط الرياضي، أن تتم عملية الاستلام والتسليم في النصر قبل نهاية الموسم.

من ناحية أخرى، قال الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، إن تأخر عملية الاستلام والتسليم أمر طبيعي، ولا تؤثر على الأمور الفنية في نادي النصر.

وتحدث عبدالعزيز المريسل قائلًا: تأخر عملية الاستلام والتسليم أمر طبيعي ولا تؤثر على الأمور الفنية ولن تؤثر كذلك على الصفقات والتي يرغب العالمي في إبرامها.

وتابع المريسل: تحدثت مع صفوان السويكت رئيس النصر وأخبرني عن طبيعة العمل الشاق والذي يقوم به، مضيفًا بأنه يخرج من النادي في تمام الثانية والنصف أو الثالثة فجرًا بعد الانتهاء من كافة المسائل الإدارية الموجودة في النادي.

وأضاف عبدالعزيز المريسل: الوضع الآن مُقسم في النصر، الأمور الفنية وأمور الكرة تتعلق بعبدالرحمن الحلافي، أما الأمور القانونية والمالية فذهبت إلى السويكت لأنه متخصص قانوني في الأساس.