تغريدة تنتقد لاعبي الهلال بعد التعادل مع اليمن

المواطن - محمد سمعه

تسبّب أداء المنتخب السعودي أمام المنتخب اليمني في إثارة غضب الكثير من النقاد الرياضيين والجماهير، وذلك بسبب أخطاء لاعبي الهلال الحارس عبدالله المعيوف وياسر الشهراني وعلي البليهي في مباراة السعودية واليمن أمس الثلاثاء.

وكتب الإعلامي الرياضي مبارك الشهري بعد تعادل الأخضر مع المنتخب اليمني عبر تويتر: “الهدف الأول لـ اليمن سببه البليهي ومعيوف، وكذلك الهدف الثاني سببه ياسر الشهراني ومعيوف، شلة متعصبون يرغموننا على مشاهدة منتخب مسلوب الهوية، منتخبنا لكل الوطن وليس لهذه الشلة”.

وأضاف الشهري: “هذا المنتخب لا نعرفه، اخلعوا قميصه وأعيدوه لنا قبحًا لكم ولتفكيركم ولمخططاتكم ولطموحاتكم، سؤال بريء.. كم هو وزن عبدالله المعيوف؟!.

ولعب منتخب السعودية ضد اليمن على استاد البحرين الوطني في العاصمة المنامة، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وتقدم المنتخب اليمني أولًا عن طريق محسن محمد في الدقيقة الثامنة، قبل أن يُسجل منتخب السعودية الأول لكرة القدم التعادل في الدقيقة 23 عن طريق هتان باهبري، وأحرز عمر الداحي هدفًا في الدقيقة 37، وتعادل سالم الدوسري في الدقيقة 48.