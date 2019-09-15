تغنم الجمهور .. ماجور ماجور .. يا محسن ياجور !

المواطن - خميس مشيط

لم تكد جماهير نادي ضمك الكثيفة التي ساندت فريقها في أول ظهور له بدوري المحترفين على ملعبه بالمحالة تنهي استقبالها وتحيتها لفريقها بعبارات الترحيب الشهيرة في منطقة عسير حتى رد مهاجم الفريق المغربي محسن ياجور التحية سريعًا من خلال تسجيله أحد أسرع الأهداف بالدوري عند الدقيقة 2 قبل أن يضيف هدف الفوز الثاني عند الدقيقة 27 لتنتهي المباراة بتلك الثنائية والتي أودعت ثلاث نقاط غالية للفريق هي الأولى له في بنك الدوري .

وتُعلق جماهير فارس الجنوب آمالًا عريضة على مهاجمها الدولي المغربي والقادم من نادي الرجاء المغربي في قيادة فريقها ليكون الحصان الأسود في الموسم؛ مؤكدةً بأن ياجور سيكون منافسًا شرسًا ضمن قائمة المهاجمين الهدافين المعروفين بالدوري ” السومة ، وقوميز ، وحمد الله ، وتوامبا ” ومعتبرةً في الوقت نفسه بأنه لولا سوء الطالع الذي لازم اللاعب في لقائي النصر والعدالة لكان الآن يعتلي صدارة ترتيب الهدافين.