تفاصيل أزمة #الاتحاد وسيكو سانوجو من البداية

المواطن - محمد سمعه

تلقى مجلس إدارة نادي الاتحاد خبرًا صادمًا بهروب المحترف الإيفواري سيكو سانوجو من الفريق ومغادرة المملكة دون الرجوع للنادي بعد أن فسخ العقد من طرفه على حد قول النادي.

وكان نادي الاتحاد قام بتحويل اللاعب سانوجو إلى قائمة الاستثمار بعدما فضل المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا عدم الاعتماد عليه في الموسم الجديد.

كشف بعض من الإعلاميين والنقاد الرياضيين تفاصيل جديدة حول قضية الاتحاد مع سيكو سانوجو حيث قال وليد الفراج: سانوجو يملك تصريحًا للسفر وبذلك استطاع الخروج من السعودية، لأن معظم اللاعبين الأجانب يملكون تأشيرة خروج ودخول إلى المملكة بشكل متعدد.

وقال الناقد الرياضي خالد الشعلان: الفسخ كان من طرف اللاعب سيكو سانوجو وهو تعامل بذكاء وحكمة حتى الآن وذلك للتخلص من وضعه في صفوف العميد.

أما الناقد بندر الرزيحان فقال في السياق ذاته: الاتحاد قال لـ سانوجو بأنه لن يُسجل في كشوفات نادي الاتحاد وسيحول إلى الاستثمار واللاعب وافق ووقع.

وبرأي مختلف تمامًا قال الناقد الرياضي عبد المحسن الجحلان: لاعب الاتحاد سانوجو لم يُوقع على ورقة لاعب الاستثمار مع النادي.

واختتم الناقد الرياضي محمد الغامدي قائلًا في قضية اللاعب سيكو سانوجو: اللاعب سانوجو إن كسب القضية فسيحصل على 76 مليون ريال من الاتحاد.

قالت صحيفة nau.ch السويسرية في وقت سابق: إن سانوجو سيقوم بتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ وذلك بسبب فسخ نادي الاتحاد لعقده من طرف واحد خلال الفترة الأخيرة.

ويذكر أن إدارة نادي الاتحاد كانت قامت بتحويل اللاعب سيكو سانوجو إلى بند الاستثمار من أجل بيعه وتحقيق فائدة مالية منه خلال الفترة المقبلة.

وكان سيكو سانوجو انضم لصفوف نادي الاتحاد في يناير من عام 2019 قادمًا من صفوف فريق يونج بويز السويسري.