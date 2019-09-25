تفاصيل إصابة ميسي في مباراة برشلونة ضد فياريال

المواطن - مروة نبيل

أثارت إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مباراة برشلونة ضد فياريال بالأمس حالة من القلق لدى جماهير الفريق الكتالوني، خوفًا من تجديد الإصابة التي سبق وتعرض لها بداية هذا الموسم.

وكان ليونيل ميسي قد تعرض للإصابة خلال أحداث الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد فياريال بالأمس، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليشارك النجم الفرنسي عثمان ديمبلي بدلًا منه.

إصابة ميسي

وأكد تقرير صحافي، اليوم الأربعاء، أن الإصابة التي تعرض لها ميسي في مباراة برشلونة ضد فياريال مختلفة تمامًا عن الإصابة التي لحقت به خلال فترة إعداد الفريق الكتالوني هذا الموسم، وأبعدته عن مباريات البارشا لأكثر من شهر.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن إصابة ميسي الجديدة في الساق اليُسرى، فيما كانت الإصابة السابقة في الساق اليُمنى، وسيخضع لفحوصات أخرى خلال الساعات القليلة المقبلة، لتحديد فترة غيابه.

برشلونة ضد فياريال

واحتضن ملعب “كامب نو”، مباراة برشلونة ضد فياريال ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدفين مقابل هدف.

وبدأت مباراة برشلونة ضد فياريال بشكل سريع من الفريق الكتالوني، الذي تمكن من تسجيل هدفين مبكرين في الدقيقتين 6 و15 عن طريق أنطوان جريزمان وآرثر ميلو، ونجح سانتي كازورلا في تقليص الفارق عند الدقيقة 44.

وبعد مباراة برشلونة ضد فياريال في الجولة السادسة، رفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما تجمد رصيد فياريال عند 8 نقاط، ويقع في المركز الثامن.