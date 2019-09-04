تفاصيل دعم المدنيين لتسهيل امتلاك السكن ورابط التقديم

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الإسكان أنه تم إطلاق مبادرة دعم المدنيين لتسهيل امتلاك السكن، وتشمل من تجاوز سن الـ50 عاماً.

وتقدم “المواطن” التفاصيل الكاملة لمبادرة دعم المدنيين لامتلاك السكن:

تعريف المبادرة:

هو قرض حسن يُصرف كدفعة مقدمة لتسهيل تملك المسكن الملائم سواء كان من الوحدات الجاهزة أو الوحدات تحت الإنشاء للمستفيدين المؤهلين من ذوي الأعمار ٥٠ عاماً فأكثر، بالإضافة للقرض العقاري (المدعوم) بقيمة تصل إلى ٥٠٠ ألف ريال.

آلية احتساب مبلغ القرض الحسن:

٢٠٪؜ من قيمة العقار المطلوب شراؤه وبحد أقصى ١٤٠ ألف ريال.

آلية التقديم على المبادرة:

يتم التقديم على المبادرة من خلال الجهات التمويلية حين الاستفادة من القرض العقاري، ليصرف كدفعة مقدمة للعقار.

المنتجات المتاحة:

١- وحدات جاهزة

٢- وحدات تحت الإنشاء

معايير الأهلية للمبادرة:

١- أن لا يقل عمر المتقدم عن ٥٠ سنة هجرية عند شراء العقار.

٢- مستحقو برنامج القرض العقاري من المسجلين في قوائم وزارة الإسكان والصندوق العقاري.

٣- منسوبو القطاع الحكومي المدني والقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة والمتقاعدون (العسكريون والمدنيون)

آلية سداد القرض الحسن:

يتم تأجيل سداد أقساط القرض الحسن لحين الانتهاء من سداد أقساط القرض العقاري مع الجهة التمويلية.

ويمكن التقديم على مبادرة دعم المدنيين لامتلاك السكن على هنا