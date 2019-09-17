تفاصيل صادمة.. قتل شقيقته بدم بارد بجازان ولم تشفع صرخات شادي

المواطن - علي مدخلي - جازان

أوضحت مصادر خاصة لصحيفة “المواطن” أن قاتل شقيقته بمحافظة ضمد كان قد هددها قبل أقل من شهر بتنفيذ جريمته وقتلها بعد حصول خلاف بينهما، في الوقت الذي لم تتوقع أسرتهما أن يتحول هذا التهديد إلى حقيقة، خاصة أن الجاني قبل تنفيذ الجريمة بدقائق قد تناول وجبة الإفطار مع والدته ولم تظهر عليه أي علامات أو بوادر لتنفيذ جريمته الشنيعة.

واستغل الجاني غياب زوج المجني عليها التي كانت مع طفلها الصغير شادي الذي يبلغ عمره ثلاث سنوات في منزلها والتي لم تشفع له صرخاته البريئة واحتضانه لأمه من إنقاذ حياتها.

وأوضح عدد من جيران الجاني أنهم لم يلاحظوا عليه أي علامات تدل على سلوكه العدواني بل كانت له علاقات جيدة مع أقرانه من شباب المحافظة، مستغربين قيامه بتنفيذ هذه الجريمة المروعة التي اهتزت لها المحافظة.

وكان المتحدث الرسمي لصحة جازان محمد دراج قد أكد بأن امرأة في العقد الثاني من عمرها وصلت لطوارئ مستشفى ضمد العام وأُجريت لها الإسعافات الأولية ولكنها فارقت الحياة إثر الطعنات المتفرقة بجسدها، وتم استدعاء الجهات الأمنية ذات الاختصاص وتم وضع الجثمان بثلاجة الموتى بالمستشفى، فيما تمكنت شرطة محافظة ضمد من القبض على القاتل ويجري حالياً استكمال الإجراءات النظامية والتحقيق في القضية لمعرفة دوافعها وأسبابها.