تفوق على ميسي .. حمد الله يتصدر قائمة هدافي العالم

المواطن - مروة نبيل

تصدر نجم نادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمد الله، قائمة أفضل هدافي العالم بعد نهاية شهر سبتمبر، وذلك وفقًا لموقع “club world ranking” المهتم بالتصنيفات الشهرية لجميع أندية العالم.

واحتل عبدالرزاق حمد الله صدر القائمة بعدما وصل عدد أهدافه إلى 45 هدفًا، يليه نجم نادي برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 43 هدفًا، بالتساوي مع مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، البولندي روبرت ليفاندوفيسكي.

وتم احتساب عدد النقاط والأهداف خلال المباريات التي حدثت خلال آخر 52 أسبوعًا، وتمنح النقاط على جزء من الموسم الحالي مع نهاية الموسم الرياضي السابق، أي أن ترتيب حمد الله الحالي في قائمة هدافي الدوري لا تعني ترتيبه في التصنيف العالمي.

ويملك عبدالرزاق حمد الله عدد نقاط أقل من الثنائي ميسي وليفاندوفيسكي وآخرين، لأن تصنيف النقاط يتم احتسابه وفقًا لقوة البطولات المحلية وترتيبها وفق أهميتها العالمية.