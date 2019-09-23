تفوق على ميسي.. زسوري يتوج بجائزة بوشكاش
لأفضل هدف في العالم 2019

تفوق على ميسي.. زسوري يتوج بجائزة بوشكاش

2019/09/23
الساعة 10:26 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

حصد المجري دانييل زسوري على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2019، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، خلال الحفل المقام في مدينة ميلانو الإيطالية.

وتفوق لاعب دبرتسني، دانييل زسوري، صاحب الـ18 عامًا، على هدفي نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي في شباك ريال بيتيس، ولاعب ريفر بليت، خوان كينتيرو ضد ريسينج.

وسجل زسوري هدفه خلال مباراة دبرتسني ضد فيرينتشفاروس، التي أُقيمت في شهر فبراير الماضي، من ركلة مزدوجة خلفية رائعة، ليكون أول مجري يتوج بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم.


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