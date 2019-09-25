تقرير الفيفا يكشف تفاصيل هدف العويران المارادوني في بلجيكا

المواطن - محمد سمعه

سجل النجم سعيد العويران، لاعب نادي الشباب الأسبق، واحدًا من أجمل الأهداف في تاريخ بطولة كأس العالم، حيث كان ذلك في شباك المنتخب البلجيكي في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانطلق سعيد العويران في منتصف الملعب بالكرة ليراوغ أكثر من 4 لاعبين من المنتخب البلجيكي ثم يسدد الكرة على يسار حارس بلجيكا بمنتهى السهولة، في هدف مُشابه لهدف الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا في شباك إنجلترا في مونديال 1986 في المكسيك.

وتناول تقرير من الفيفا تفاصيل هدف سعيد العويران حيث سجل الهدف بعدما استحوذ العويران على الكرة، وسط تواجد 7 لاعبين سعوديين حوله، حيث قطع الكرة وجرى بها لمسافة وصلت إلى 69 مترًا بسرعة قدرها 18.6 كيلو متر في الساعة.

وكانت هذه المباراة قد انتهت بفوز المنتخب السعودي بهدف دون رد، ليعبر إلى دور ثمن النهائي في مونديال 1994 لمواجهة المنتخب السويدي، ووقتها ودع الأخضر المونديال بعد الخسارة بثلاثية مقابل هدف في تلك المباراة.