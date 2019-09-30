تقلبات جوية على المدينة والمدني يناشد الجميع توخي الحذر

المواطن - المدينة المنورة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين بأخذ الاحتياطات اللازمة والحذر من التقلبات الجوية المتوقعة من يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤١/٢/٢ إلى يوم الجمعة الموافق ١٤٤١/٢/٥ وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والذي يشير لتعرض المنطقة لنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام بالرؤية وهطول أمطار متوسطة.

وأهاب الدفاع المدني بالمدينة بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية والمجسمات الجمالية والغير ثابتة عند هبوب الرياح وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

وتؤكد مديرية الدفاع المدني بالمنطقة أنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للاستعداد وإعداد خطط الطوارئ وعمل غرف الطوارئ واللجنة الفورية بالمدينة المنورة والمحافظات.