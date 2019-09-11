تقنية حفر الباطن تكرم عميدها السابق بهدايا ودروع تذكارية

تقنية حفر الباطن تكرم عميدها السابق بهدايا ودروع تذكارية

2019/09/12
الساعة 12:32 صباحًا
- ‎فيالمجتمع, المراسلون, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - فواز الأسلمي – حفر الباطن

أقامت الكلية التقنية بمحافظة حفر الباطن حفل تكريم لعميدها السابق الأستاذ عبدالعزيز العبدالكريم؛ بمناسبة انتهاء فترة تكليفه، وحضر الحفل مدير عام التدريب التقني في المنطقة الشرقية الأستاذ محمد السلوم ونائب مدير عام الإدارة الأستاذ بدر الشعيبي، ‏وعميد الكلية التقنية بالدمام الأستاذ أحمد الثنيان وعميد الكلية التقنية بالقطيف الأستاذ أحمد الغامدي، وعدد منسوبي الكلية التقنية.

وقد تضمن الحفل كلمة لعميد الكلية المهندس مسعد بن فياض الشمري، والتي أثني فيها على الجهود والإنجازات التي تمت في فترة المحتفى به، ومن ثم ألقى مدير عام التدريب التقني في المنطقة الشرقية كلمة شكر فيها الأستاذ ناصر العبدالكريم، على كل ما بذله في سبيل خدمة المحافظة وأبنائها وما تحقق من إنجازات طيلة فترة تكليفه، ثم تسلم المحتفى به دروعًا تذكارية وهدايا عينية من زملائه.


هل قرأت هذا ؟
  • عميد تقنية حفر الباطن يكشف لـ”المواطن” تفاصيل برنامج البكالوريوس
    •
  • الشمري عميداً لتقنية حفر الباطن
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم