تقنية حفر الباطن تكرم عميدها السابق بهدايا ودروع تذكارية

المواطن - فواز الأسلمي – حفر الباطن

أقامت الكلية التقنية بمحافظة حفر الباطن حفل تكريم لعميدها السابق الأستاذ عبدالعزيز العبدالكريم؛ بمناسبة انتهاء فترة تكليفه، وحضر الحفل مدير عام التدريب التقني في المنطقة الشرقية الأستاذ محمد السلوم ونائب مدير عام الإدارة الأستاذ بدر الشعيبي، ‏وعميد الكلية التقنية بالدمام الأستاذ أحمد الثنيان وعميد الكلية التقنية بالقطيف الأستاذ أحمد الغامدي، وعدد منسوبي الكلية التقنية.

وقد تضمن الحفل كلمة لعميد الكلية المهندس مسعد بن فياض الشمري، والتي أثني فيها على الجهود والإنجازات التي تمت في فترة المحتفى به، ومن ثم ألقى مدير عام التدريب التقني في المنطقة الشرقية كلمة شكر فيها الأستاذ ناصر العبدالكريم، على كل ما بذله في سبيل خدمة المحافظة وأبنائها وما تحقق من إنجازات طيلة فترة تكليفه، ثم تسلم المحتفى به دروعًا تذكارية وهدايا عينية من زملائه.