تكافل تودع 3.3 ملايين ريال في حسابات مدارس حفر الباطن
شملت 6750 طالبًا وطالبة

تكافل تودع 3.3 ملايين ريال في حسابات مدارس حفر الباطن

2019/09/15
الساعة 3:49 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أودعت مؤسسة ” تكافل ” الخيرية , لدعم الطلاب والطالبات المحتاجين مبلغ 3.375.000 ريال في حسابات مدارس البنين والبنات بمحافظة حفر الباطن, المستفيدة من برنامج ” تكافل ” .
وأوضحت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن , أن عدد الطلاب المشمولين بلغ 6750 طالباً وطالبة، مبينةً أن المبلغ الذي تم إيداعه هو للطلاب المشمولين في برنامج ” تكافل ” للفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1440 – 1441 هـ .
يذكر أن تسجيل الطلاب للاستفادة من برامج تكافل يتم من خلال لجان تكافل التطوعية في المدارس الحكومية , التي تحصر عدد الطلاب المحتاجين في المدرسة وتسجيلهم من خلال بوابة تكافل الإلكترونية، وتقدم تكافل عدداً من برامج الدعم الأخرى ” المادي والمعنوي والتعليمي ” للطلاب والطالبات المستفيدين, لمساعدة الطلبة المستفيدين للنجاح في دراستهم وتحسين فرصهم الوظيفية والعملية .


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