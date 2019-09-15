تكافل تودع 3.3 ملايين ريال في حسابات مدارس حفر الباطن

المواطن - واس

أودعت مؤسسة ” تكافل ” الخيرية , لدعم الطلاب والطالبات المحتاجين مبلغ 3.375.000 ريال في حسابات مدارس البنين والبنات بمحافظة حفر الباطن, المستفيدة من برنامج ” تكافل ” .

وأوضحت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن , أن عدد الطلاب المشمولين بلغ 6750 طالباً وطالبة، مبينةً أن المبلغ الذي تم إيداعه هو للطلاب المشمولين في برنامج ” تكافل ” للفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1440 – 1441 هـ .

يذكر أن تسجيل الطلاب للاستفادة من برامج تكافل يتم من خلال لجان تكافل التطوعية في المدارس الحكومية , التي تحصر عدد الطلاب المحتاجين في المدرسة وتسجيلهم من خلال بوابة تكافل الإلكترونية، وتقدم تكافل عدداً من برامج الدعم الأخرى ” المادي والمعنوي والتعليمي ” للطلاب والطالبات المستفيدين, لمساعدة الطلبة المستفيدين للنجاح في دراستهم وتحسين فرصهم الوظيفية والعملية .