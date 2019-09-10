تكامل يستهدف الاستفادة من أبرز التجارب العالمية لتطوير الكوادر الوطنية السياحية

تكامل يستهدف الاستفادة من أبرز التجارب العالمية لتطوير الكوادر الوطنية السياحية

2019/09/10
الساعة 11:56 صباحًا
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المواطن - الرياض

عقد المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “تكامل” في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مطلع الأسبوع الحالي بمقر الهيئة في الرياض، لقاءً مع مسئولي المجموعة التعليمية السويسرية، لبحث التعاون في مجال تطوير القدرات البشرية السعودية العاملة في القطاعات السياحية، لزيادة حضورها وإسهامها بنهضة هذا القطاع، الذي يعول عليه لتحقيق نهضة تنموية شاملة تخدم الاقتصاد الوطني، وحضر اللقاء مدير عام مركز تكامل الأستاذ ناصر النشمي، ومن الجانب السويسري الرئيس التنفيذي للمجموعة فلورينت روندز.

وعرضت المجموعة السويسرية رغبتها بالمساهمة في تطوير الكادر البشري السعودي في المجال السياحي والفندقي، والعمل في المملكة وفق آلية لتطوير الكادر الوطني في قطاعات السياحة والضيافة، من خلال التعاون مع مركز تكامل في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وأبدى الجانب السويسري ترحيبه بمقترح مركز تكامل بحث إمكانية توقيع مذكرة تعاون يستفيد منها قطاع التعليم والتدريب السياحي في المملكة سواء الحكومي أو الأهلي وتقوم على نقل التجربة السويسرية الرائدة للمملكة في مجالات السياحة والضيافة والطهي.

يذكر أن التحالف السويسري يضم كلاًّ من، المدرسة السويسرية لإدارة الفنادق، وكليات سيزار ريتز، معهد مونترو الفندقي، أكاديمية فنون الطهي السويسرية، مدرسة (IHTTI) لإدارة الفنادق، وهي شركة تضم تحالفاً من خمس جهات رائدة في سويسرا، تتبوأ مراكز متقدمة في التصنيف العالمي لأفضل جهات التعليم والتدريب في مجالات السياحة والضيافة والطهي.


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