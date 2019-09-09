تكريم طالب بادر بتنظيم حركة السير أثناء تعطل إشارة المرور في تبوك
أثناء هطول الأمطار في المنطقة

تكريم طالب بادر بتنظيم حركة السير أثناء تعطل إشارة المرور في تبوك

2019/09/09
الساعة 8:59 صباحًا
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المواطن - أحمد العطوي - تبوك

كرم المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري في مكتبه بالإدارة الطالب عامر عوض العنزي والذي بادر بتنظيم حركة السير أثناء تعطل إحدى إشارات المرور.

وأظهر مقطع فيديو متداول، الطالب وهو ينظم حركة السير أثناء تعطل إحدى إشارات المرور في أحد التقاطعات بمدينة تبوك وقت هطول الأمطار.

فيما وجه مدير التعليم الشكر للطالب مؤكداً أن عمله التطوعي هذا يستحق التكريم والإشادة حيث يمثل “قدوة حسنة” للطلاب في خدمة المجتمع ومساعدة الآخرين وتحفيزهم على تقديم أفكار ومشاركات في عمل الخير وخدمة وطنهم ومجتمعهم.

وأعرب الطالب عن شكره الجزيل لمدير التعليم على الاهتمام والتكريم الذي يمثل حافزاً له في مواصلة العمل التطوعي، مشيراً إلى أن مشاركاته ضمن الفرق الكشفية لمدارس المنطقة ساهمت في تحفيزه لتقديم المبادرات المجتمعية التطوعية لخدمة الآخرين ومد يد العون لهم ضمن أطر التعاون والتكاتف المجتمعي.


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