تكليف عائشة الشاخري كأول امرأة لإدارة مركز صحي بأحد رفيدة

تكليف عائشة الشاخري كأول امرأة لإدارة مركز صحي بأحد رفيدة

2019/09/10
الساعة 10:50 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن- فهدالقحطاني- أحد رفيدة

في قرار هو الأول من نوعه، على مستوى محافظة أحد رفيدة فيما يتعلق بتكليف قيادات نسائية في إدارات مراكز صحية، أصدر رئيس القطاع الصحي بمحافظة أحد رفيدة وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له بالقرار رقم ١٤٤٠٠٢٢٤٣٠٢٦١ وتاريخ ٢٥  / ١٢ /  ١٤٤١ قراراً بتكليف عائشة علي يحيى الشاخري مديرة لمركز الرعاية الصحية الأولية بآل بريد بدءاً من تاريخ ١ /  ١  / ١٤٤١ه_ لمدة عام.

ويعد هذا القرار الذي حصلت عليه ” المواطن” هو أول تعيين لامرأة في محافظة أحد رفيدة في هذا المنصب ضمن رؤية متكاملة لتمكين النساء من المناصب القيادية.


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