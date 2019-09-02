تكليف عبدالرحمن الطريقي رئيساً لهيئة الأرصاد.. هذه سيرته الذاتية

المواطن - الرياض

صدرت موافقة المقام السامي الكريم بتكليف الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي رئيساً عاماً للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وعلقت هيئة الأرصاد، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على القرار بقولها: “صدرت موافقة المقام السامي الكريم بتكليف سعادة الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي رئيساً عاماً للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نسأل الله لسعادته العون والتوفيق”.

تعرف على سيرته الذاتية

يذكر أن الطريقي شغل منصب مستشار وزير البيئة والمياه والزراعة، وأستاذ زائر في “جامعة المجمعة” عام 2014، ورئيس مجلس إدارة “شركة الخليج للتطوير الصناعي” بين 2010 و2015، كما تقلد العديد من المناصب في “شركة المراعي السعودية”، منها: عضو مجلس إدارة، ومساعد الرئيس التنفيذي، ومدير عام إدارة الموارد البشرية والخدمات المساندة.

عمل مستشاراً أكاديمياً في “جامعة ميسوري” في الولايات المتحدة الأميركية، وأستاذاً مساعداً بين 1988 و1995، وأستاذاً مساعداً في “الكلية التقنية بالرياض”، عام 1986 و1988، وكان عضواً في مجلس إدارة “الشركة السعودية للكهرباء”.

دكتوراه في الإدارة الهندسية

حصل الطريقي على دكتوراه في الإدارة الهندسية عام 1997 من “جامعة ميسوري” في الولايات المتحدة، وماجستير في هندسة الأنظمة الصناعية عام 1995 من “جامعة ميتشيغان” في أميركا.

كما حصل عبدالرحمن الطريقي على بكالوريوس في الهندسة الصناعية عام 1986 من “جامعة الملك سعود”.